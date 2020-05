Andrea Denver e l’amicizia con Madonna | “Ci scriviamo spesso è una gran bella persona”

giorgie2 : Grazie Andrea Denver per far sì che le nostre giornate si colorino sempre un pochino di spensieratezza e buon umore… - bnotizie : Andrea Denver e Adriana, le ultime confessioni dell`ex GFVIP 4 - frances33439335 : RT @VPriddo: Come mi immagino Andrea Denver mentre ci legge Lasciatemi sognare #gfvip #volver #andreadenver @andreadenver3 - frances33439335 : RT @dotwaon: Andrea Denver ma sta bellezza sei sicuro sia legale, ce l'hai il porto d'armi per quel fisico e per quel viso? ?????? #gfvip #and… - frances33439335 : RT @Riphs7: OGNI TANTO MI RIGUARDO I VIDEO DOVE ANDREA DENVER RIDE. MEDICINA PER TIRARSI SU IL MORALE. TI AMIAMO #GFvip @andreadenver3 -

Andrea Denver Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Andrea Denver