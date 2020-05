Uomini e Donne: Nicola Vivarelli in passato ha offeso un volto storico del programma (Maria non sarà felice) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Quando uno decide di partecipare a programmi come Uomini e Donne o Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, sa bene che la sua vita privata verrà messa sotto un’enorme lente di ingrandimento. A stare attenti dovrebbero essere soprattutto quelli che hanno avuto un passato social piuttosto ‘vivace’. Ieri Deianira Marzano ha scoperto un vecchio profilo Instagram in cui Nicola Vivarelli pubblicava foto svestito e diceva di essere gay, ma non è finita qui. Le fan di Uomini e Donne hanno scandagliato anche l’account Facebook del bel toscano ed hanno beccato un commento di cattivo gusto su uno dei volti storici del programma mariano. Nel 2012 Sirius ha posato con Jack Vanore durante un’ospitata dell’opinionista nel famoso locale ‘Bussola’. In quell’occasione il corteggiatore di Gemma Galgani ha dato del cogli**e ... Leggi su bitchyf Uomini e Donne - chi è Alchimista? Spunta il nome di Manuel Galiano

