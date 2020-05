Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione emergenza coronavirus della Bilancia di oggi oltre 8000 guariti in un giorno con una conseguente netta riduzione della platea di persone talmente positive ma il numero di morti torna a salire 369 in totale 222 in Lombardia un aumento vertiginoso rispetto al numero delle vittime degli ultimi giorni nella regione i dati del nuovo bollettino della protezione civile di portano poi un calo delle persone ricoverate l’aumento di malattie vero naturalmente positive è stato pari a meno 6939 unità kg sono stati meno 1513 Mentre i nuovi contagi rilevati nelle Ultime 24 ore sono stati 1440 475 Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sta studiando una norma che consente ai magistrati di sorveglianza di rivalutare le scarcerazioni già disposte di borsa ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Italiani bene in questa Fase 2”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Matteo Renzi : “Basta con i DPCM”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Italiani bene in questa Fase 2” (Di mercoledì 6 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione emergenza coronavirus della Bilancia di oggi oltre 8000 guariti in un giorno con una conseguente netta riduzione della platea di persone talmente positive ma il numero di morti torna a salire 369 in totale 222 in Lombardia un aumento vertiginoso rispetto al numero delle vittime degli ultimi giorni nella regione i dati del nuovo bollettino della protezione civile di portano poi un calo delle persone ricoverate l’aumento di malattie vero naturalmente positive è stato pari a meno 6939 unità kg sono stati meno 1513 Mentre i nuovi contagi rilevati nelle24 ore sono stati 1440 475 Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sta studiando una norma che consente ai magistrati di sorveglianza di rivalutare le scarcerazioni già disposte di borsa ...

Agenzia_Ansa : Sono 600 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, il livello più alto dall'inizio della pandemia. Lo ri… - Agenzia_Ansa : E' in forte aumento il bilancio dei decessi giornalieri provocati dal coronavirus negli Usa: nelle ultime 24 ore so… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie:?«In Lombardia tasso di contagio R0 è 0,75, meno che in Italia» - luisa_chiari : RT @fanpage: L’annuncio di Conte: “Distribuiremo mascherine gratis a famiglie più bisognose” - helis94 : RT @fanpage: L’annuncio di Conte: “Distribuiremo mascherine gratis a famiglie più bisognose” -