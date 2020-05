Truccazzano | minaccia di morte la moglie davanti al figlio | arrestato

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono stati attimi di tensione quelli passati a, quando verso le 23 di Martedì sera, un famigliare di una coppia ha allertato i carabinieri per una furiosa lite tra i 2. Intervenuti sul posto per sedare la situazione, i carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna che ha dichiarato che non era la prima volta che il 37 enne la maltrattava fisicamente e psicologicamente e che in quella occasione l’uomo hato ladialdei 2 di appena 7 anni. Il 37enne è statocon l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato portato a San Vittore. L'articolodilaal. proviene da Italia Sera.