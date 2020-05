Secondo Maroni, Zaia potrebbe guidare il Paese dopo l'emergenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) potrebbe essere il governatore veneto Luca Zaia il futuro prossimo della Lega? “Il leader è Salvini” assicura in un'intervista a la Repubblica Roberto Maroni, ex ministro e ex governatore lombardo. Poi aggiunge: “Il nostro è un vero partito leninista e lo dico con piacere” e “Zaia non ha alcuna intenzione di fare il capo della Lega”. Secondo Maroni, Zaia “sa governare e adattarsi alla linea del partito, leale e fedele”, quindi a suo avviso “sarà rieletto in Veneto ed è l'unica cosa che gli interessi”. Tuttavia Maroni non nega che “poi, certo, lo vedrei bene alla guida del Paese fuori dalla pandemia”. “Luca – assicura l'ex ministro di centrodestra del governo Berlusconi – sarebbe certamente in grado di guidare una coalizione e un governo senza conflitti”. ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 maggio 2020)essere il governatore veneto Lucail futuro prossimo della Lega? “Il leader è Salvini” assicura in un'intervista a la Repubblica Roberto, ex ministro e ex governatore lombardo. Poi aggiunge: “Il nostro è un vero partito leninista e lo dico con piacere” e “non ha alcuna intenzione di fare il capo della Lega”.“sa governare e adattarsi alla linea del partito, leale e fedele”, quindi a suo avviso “sarà rieletto in Veneto ed è l'unica cosa che gli interessi”. Tuttavianon nega che “poi, certo, lo vedrei bene alla guida delfuori dalla pandemia”. “Luca – assicura l'ex ministro di centrodestra del governo Berlusconi – sarebbe certamente in grado diuna coalizione e un governo senza conflitti”. ...

fisco24_info : Secondo Maroni, Zaia potrebbe guidare il Paese dopo l'emergenza: Potrebbe essere il governatore veneto Luca Zaia il… - Outsider981 : RT @ilcielosplende: Dal 22 in poi, provate solo a dire mezza cattiveria contro Gaia per il gusto di rompere le palle, e ve la vedrete con m… - giacomo94_ : @JuanitoArturo23 @gobba_22 Secondo me adani da piccolo era quello che veniva preso in giro dai compagni perché romp… - vikinibottom_ : RT @ilcielosplende: Dal 22 in poi, provate solo a dire mezza cattiveria contro Gaia per il gusto di rompere le palle, e ve la vedrete con m… - FFucsia : RT @ilcielosplende: Dal 22 in poi, provate solo a dire mezza cattiveria contro Gaia per il gusto di rompere le palle, e ve la vedrete con m… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Maroni Secondo Maroni, Zaia potrebbe guidare il Paese dopo l'emergenza AGI - Agenzia Giornalistica Italia Secondo Maroni, Zaia potrebbe guidare il Paese dopo l'emergenza

Potrebbe essere il governatore veneto Luca Zaia il futuro prossimo della Lega? “Il leader è Salvini” assicura in un’intervista a la Repubblica Roberto Maroni, ex ministro e ex governatore lombardo. Po ...

Giovanna Botteri, giornalista, donna e madre: body shaming no grazie

«Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quel ...

Potrebbe essere il governatore veneto Luca Zaia il futuro prossimo della Lega? “Il leader è Salvini” assicura in un’intervista a la Repubblica Roberto Maroni, ex ministro e ex governatore lombardo. Po ...«Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quel ...