Papa Francesco, svarione nella telefonata a ragazzo autistico: “Ci rivedremo all’inferno” (Video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Bergamo, 6 mag – Papa Francesco ha chiamato un ragazzo di Caravaggio affetto da autismo che gli aveva inviato una toccante lettera. A parlare con il Pontefice, per la maggior parte del tempo, è stata la madre del ragazzo, visibilmente emozionata. Poi il Papa ha fatto una battuta che a risentirla pare un po’ … inopportuna. Andrea al telefono col Papa Il ragazzo si chiama Andrea e, secondo quanto racconta la stessa madre del ragazzo al Pontefice, ha una “mania” per la religione: non si perde mai la messa del Papa e si è fatto addirittura cucire le vesti. Il Papa nella telefonata comunica ad Andrea di aver provveduto ad inviargli una delle sue Papaline. La mamma di Andrea descrive a Papa Francesco la propria famiglia, in un colloquio molto informale, e tra una battuta e l’altra, quando è l’ora di concludere il Papa fa un motto ... Leggi su ilprimatonazionale Ci vediamo all'inferno! Imbarazzo totale per lo scivolone di Papa Francesco

Coronavirus - Papa Francesco : “Crisi occasione per restituire dignità ai braccianti agricoli - tra cui tanti migranti - sfruttati nelle campagne”

Regolarizzazione 600.000 migranti : papa Francesco scende in campo a fianco del governo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Bergamo, 6 mag –ha chiamato undi Caravaggio affetto da autismo che gli aveva inviato una toccante lettera. A parlare con il Pontefice, per la maggior parte del tempo, è stata la madre del, visibilmente emozionata. Poi ilha fatto una battuta che a risentirla pare un po’ … inopportuna. Andrea al telefono colIlsi chiama Andrea e, secondo quanto racconta la stessa madre delal Pontefice, ha una “mania” per la religione: non si perde mai la messa dele si è fatto addirittura cucire le vesti. Ilcomunica ad Andrea di aver provveduto ad inviargli una delle sueline. La mamma di Andrea descrive ala propria famiglia, in un colloquio molto informale, e tra una battuta e l’altra, quando è l’ora di concludere ilfa un motto ...

antoniospadaro : Caro Francesco, Santo Padre, ti scrivo per rappresentarti la commozione di tanti miei amici #artisti per la preghi… - vaticannews_it : #PapaFrancesco firma la prefazione al libro su Karol Wojtyla, i 100 anni spiegati ai ragazzi che non l’hanno conosc… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Dare dignità al lavoro dei #migranti. Braccianti sfruttati nelle campagne, cogliere l'occasione de… - FrancaCini : RT @IlariaBifarini: Papa Francesco al telefono con un ragazzo autistico: “Ci rivedremo all'inferno”. A me questo Papa satanista fa sempre p… - chiesadimilano : RT @vaticannews_it: #6maggio #omeliasantamarta #PapaFrancesco : Dio aiuti gli operatori dei media a lavorare sempre al servizio della verit… -