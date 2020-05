Mes | venerdì Eurogruppo decide condizioni per accesso a crediti

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L'che si riunisce in videoconferenza venerdì avrà come punto principale in agenda la definizione delledi idoneità ("eligibility") per gli Stati membri che vorranno accedere alla nuova linea di credito del Mes, il Fondo salva-Stati, dedicata alla spesa sanitaria e di prevenzione per il Covid-19. Fonti qualificate dell'Ue hanno rivelato che si tratterà, in sostanza, di un solo documento che i paesi richiedenti dovranno compilare, chiamato "template response plan". Questo documento sostituirà il "memorandum d'intesa" (Mou) con i termini della condizionalità macroeconomica che era previsto per i normali interventi di "salvataggio" del Mes e che è stato applicato negli anni della crisi alla Grecia, all'Irlanda, al Portogallo e a Cipro.Il "template", hanno precisato le fonti, sarà il nuovo "Mou", e ...