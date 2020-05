Mancosu | «Ripresa Serie A? Rischio calcolato che dobbiamo correre»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Le parole di Marco, centrocampista e capitano del Lecce, riguardo alla possibiledel campionato diA Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il capitano del Lecce Marcoha espresso il suo parere a proposito della possibile ripartenza del campionato italiano.A – «Anche tra di noi c'è chi ha più paura, chi non vorrebbe e chi invece freme dalla voglia di ripartire. Alla fine non può non prevalere il senso di ripartire: c'è daun, secondo me lo». POSSIBILI NUOVI CONTAGI – «Io gioco a pallone, non sono un medico. Non entro in analisi che non mi competono. Il mio pensiero è che trovino una soluzione per poter ripartire».