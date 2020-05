Le “storie di incredibile felicità” dei ragazzi che hanno sfidato e battuto il cancro (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Niente paura ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura si vede la luna persino da qui…”. Forse Libague pensava proprio ad Aurora quando scriveva i versi di Niente Paura,la immaginava in un letto d’ospedale, nella notte più buia. O forse no, ma a noi piace pensare così. Aurora è un nome di fantasia, la sua storia no, è vera. Come il racconto di quell’attesa solitaria. “E così, la notte prima dell’intervento chirurgico aveva chiacchierato con serenità apparente con la mamma e il papà (anche se vedere le loro facce per lei era come una pugnalata in petto) e si era addormentata ascoltando le canzoni di Luciano Ligabue, il suo cantante preferito, quello che le aveva fatto conoscere il papà, suo fan sfegatato”. Aurora, giovane donna colpita da un terribile tumore, alla fine ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Niente paura ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura si vede la luna persino da qui…”. Forse Libague pensava proprio ad Aurora quando scriveva i versi di Niente Paura,la immaginava in un letto d’ospedale, nella notte più buia. O forse no, ma a noi piace pensare così. Aurora è un nome di fantasia, la sua storia no, è vera. Come il racconto di quell’attesa solitaria. “E così, la notte prima dell’intervento chirurgico aveva chiacchierato con serenità apparente con la mamma e il papà (anche se vedere le loro facce per lei era come una pugnalata in petto) e si era addormentata ascoltando le canzoni di Luciano Ligabue, il suo cantante preferito, quello che le aveva fatto conoscere il papà, suo fan sfegatato”. Aurora, giovane donna colpita da un terribile tumore, alla fine ...

