La Fiorentina vince il suo primo Scudetto – 6 maggio 1956 – VIDEO (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 6 maggio 1956 la Fiorentina pareggia a Trieste e si aggiudica il primo, storico Scudetto della sua storia La corsa allo Scudetto della Fiorentina nella stagione 1955-56 è estremamente semplice, tanto che la squadra allenata da Fulvio Bernardini riesce a laurearsi Campione d’Italia con ben cinque giornate d’anticipo. È il 6 maggio 1956 e la viola pareggia 1-1 in trasferta contro la Triestina, che a fine stagione riuscirà comunque a salvarsi pur navigando in cattive acque. Delle rivali al titolo, solo il Milan riesce parzialmente a seguire la squadra toscana, arrendendosi tuttavia al suo strapotere. Al termine della stagione, infatti, la distanza dalla seconda sarà di ben 12 punti. Arriverà invece solo terza l’Inter, a 14 lunghezze dalla vetta, dopo un ottimo inizio che l’aveva portata in testa alla ... Leggi su calcionews24 La Fiorentina apre alla cessione di Chiesa. La Juve ha un nuovo jolly per convincere Commisso

Chiesa - l'Inter vuole anticipare la Juve : mossa di Marotta - contropartita top per convincere la Fiorentina

Fiorentina - Rossi : «Potevamo vincere lo Scudetto» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 6lapareggia a Trieste e si aggiudica il, storicodella sua storia La corsa allodellanella stagione 1955-56 è estremamente semplice, tanto che la squadra allenata da Fulvio Bernardini riesce a laurearsi Campione d’Italia con ben cinque giornate d’anticipo. È il 6e la viola pareggia 1-1 in trasferta contro la Triestina, che a fine stagione riuscirà comunque a salvarsi pur navigando in cattive acque. Delle rivali al titolo, solo il Milan riesce parzialmente a seguire la squadra toscana, arrendendosi tuttavia al suo strapotere. Al termine della stagione, infatti, la distanza dalla seconda sarà di ben 12 punti. Arriverà invece solo terza l’Inter, a 14 lunghezze dalla vetta, dopo un ottimo inizio che l’aveva portata in testa alla ...

acffiorentina : Un super gol di Batistuta, la Viola vince l'andata della finale di Coppa Italia 1996 ? #AccaddeOggi nel 1996 ?? And… - acffiorentina : Un super gol di Passarella, la Fiorentina vince a Torino ? #AccaddeOggi nel 1985 ?? Juventus-Fiorentina 1-2 (Briasc… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Eletto il gol più bello della storia della #ChampionsLeague: E per poco non vince un giocatore un giocatore della #Fior… - Fiorentinanews : Eletto il gol più bello della storia della #ChampionsLeague: E per poco non vince un giocatore un giocatore della… - Denny_Natale : RT @acffiorentina: Un super gol di Batistuta, la Viola vince l'andata della finale di Coppa Italia 1996 ? #AccaddeOggi nel 1996 ?? Andata F… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina vince 6 maggio 1956, la Fiorentina vince il suo primo scudetto della storia TUTTO mercato WEB Da Torino: "La Fiorentina odia la Juventus: le origini di una rivalità che non ha fine"

La Juventus è la squadra più seguita in Italia, ma paradossalmente anche quella verso la quale si concentrano le maggiori antipatie. La Juventus ha milioni di tifosi, ma anche tantissimi haters. Non s ...

Carlo Nesti: “Mercato Napoli: si riparte da Gattuso e Insigne”

Dopo 26 giornate del campionato di Serie A, vi propongo il “dream team” delle statistiche, ricavato dai primati nelle varie specializzazioni del gioco. Le fonti sono: legaseriea.it e whoscored.com. 1 ...

La Juventus è la squadra più seguita in Italia, ma paradossalmente anche quella verso la quale si concentrano le maggiori antipatie. La Juventus ha milioni di tifosi, ma anche tantissimi haters. Non s ...Dopo 26 giornate del campionato di Serie A, vi propongo il “dream team” delle statistiche, ricavato dai primati nelle varie specializzazioni del gioco. Le fonti sono: legaseriea.it e whoscored.com. 1 ...