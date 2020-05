Il sì della Merkel | il nì di Spadafora | il calcio alla resa dei conti

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa risposta tanto attesa è finalmente arrivata, come se le sorti delitaliano dipendessero esclusivamente da quanto farà da qui in avanti la Germania. Bene, questo pomeriggio Angelaha pronunciato il proprio “Ja“, dando il consensoripBundesliga eZweite Bundesliga. “Si potrà ripartire dseconda metà di maggio“, ha annunciato la cancelleria tedesca, “ovviamente bisognerà farlo seguendo le adeguate norme igieniche“. La ppassa dunqueFederazione che adesso potrà stabile quando riprendere i due campionati. L’intenzione è quella di tornare in campo già il prossimo 15 marzo ma il nuovo start potrebbe slittare al 22, andando incontro alle richieste del Werder Brema e di altri club. Logico domandarsi cosa farà ...

Da metà maggio riparte anche il calcio. D’intesa con i Presidenti delle regioni la Cancelliera Merkel ha deciso di dare il via libera alla ripresa della Bundesliga. In questo modo si dovrebbero ...Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio, i farmaci che si stanno studiando, le conseguenze per l ...