Governo, Conte convoca Italia viva a Palazzo Chigi dopo la minaccia di dimissioni della ministra Bellanova (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ultimo motivo di scontro è sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri: per Italia viva è fondamentale e non sembra esserci possibilità di mediazione, tanto che la ministra renziana all’Agricoltura Teresa Bellanova si è spinta fino a minacciare le dimissioni. Il premier Giuseppe Conte, che poco meno di una settimana fa è stato attaccato in Senato dallo stesso Matteo Renzi, oggi ha ribadito (per l’ennesima volta) che non c’è “alcuna ostilità nei confronti di Italia viva“. Ma visto che le tensioni rimangono, in serata ha deciso di convocare la delegazione dei renziani a Palazzo Chigi. L’appuntamento è fissato per il primo pomeriggio del 7 maggio. Il premier vedrà Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia viva, Maria Elena Boschi e Davide ... Leggi su ilfattoquotidiano Conte-Italia viva - domani il vertice che può salvare (o terremotare) il governo

