Fiume Sarno subito inquinato, Costa manda i Carabinieri (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – Fiumi dell’agro sarnese-nocerino subito inquinati alla ripresa delle attività dopo l’isolamento, periodo durato fino al 3 maggio e durante il quale le acque erano, invece, apparse limpide. All’indomani della analisi del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Toruqato (leggi qui) si pronuncia il ministro dell’Ambiente, Segio Costa: “Siamo in Campania e questo è il Fiume Sarno: al primo giorno di allentamento dei divieti e di riapertura delle aziende sono ricominciati gli sversamenti. In tantissimi mi avete mandato queste foto e video, e vi ringrazio: l’ho sempre detto che sono i cittadini le sentinelle del territorio. Per questo, anche grazie alle vostre segnalazioni, subito ho attivato i Carabinieri del Noe per controlli e indagini in zona, indagini prontamente partite. Confermo quindi che tutti ... Leggi su anteprima24 Fiume Sarno : acque avvelenate dopo la riapertura delle aziende

Inquinamento solofrana e fiume Sarno : la denuncia di Villani (M5S)

Castellammare di Stabia - con la fase 2 tornano gli sversamenti nel fiume Sarno (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Fiumi dell’agro sarnese-nocerinoinquinati alla ripresa delle attività dopo l’isolamento, periodo durato fino al 3 maggio e durante il quale le acque erano, invece, apparse limpide. All’indomani della analisi del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Toruqato (leggi qui) si pronuncia il ministro dell’Ambiente, Segio: “Siamo in Campania e questo è il: al primo giorno di allentamento dei divieti e di riapertura delle aziende sono ricominciati gli sversamenti. In tantissimi mi aveteto queste foto e video, e vi ringrazio: l’ho sempre detto che sono i cittadini le sentinelle del territorio. Per questo, anche grazie alle vostre segnalazioni,ho attivato idel Noe per controlli e indagini in zona, indagini prontamente partite. Confermo quindi che tutti ...

enpaonlus : Fiume Sarno, le acque tornano torbide a poche ore dalla ripartenza - ciropellegrino : #Fase2 in #Campania: esplosione della fabbrica di plastica a #Ottaviano con i fumi tossici fin sul #Vesuvio , liqu… - reddititaly : Fase 2 in Campania, il fiume Sarno non è più cristallino: tornati subito liquami e veleni - - Eugenio48170451 : RT @ciropellegrino: #Fase2 in #Campania: esplosione della fabbrica di plastica a #Ottaviano con i fumi tossici fin sul #Vesuvio , liquami… - VoceDiStrada : Aziende riaprono e tornano gli sversamenti nel fiume Sarno -