Fiume Sarno | con la Fase 2 le acque tornano inquinate per colpa degli scarichi industriali

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Durante la quarantena le sueerano diventate cristalline, ma sono bastate poche ore di2 per riportare ilagli antichi squallori. La denuncia parte da Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, che su Facebook posta uno scatto eloquente del fotografo Peppe Hapax. Ritrae il corso d’acqua, nuovamente intorpidito dai liquami: una massa torbida che invade il canale. L’immagine diventa virale e arriva al ministro dell’Ambiente Sergio Costa che scrive su Facebook: “Siamo in Campania e questo è il: al primo giorno di allentamento dei divieti e di riapertura delle aziende sono ricominciati gli sversamenti. In tantissimi mi avete mandato queste foto e video, e vi ringrazio: l’ho sempre detto che sono i cittadini le sentinelle del territorio. Per questo, anche grazie alle vostre segnalazioni, ...