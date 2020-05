Fase 2, Federdistribuzione: “Presto mascherine disponibili in 8mila punti vendita” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Quasi esaurite le scorte di circa 9 milioni di mascherine vendute dalle aziende di Federdistribuzione al prezzo fissato di 50 centesimi + IVA, cioè con un prezzo al pubblico di 0,61 centesimi di euro. Ma, fa sapere la Federazione, grazie all’accordo con il Commissario Domenico Arcuri è attualmente in corso il riapprovvigionamento. “Al momento – spiega Federdistribuzione in una nota – le mascherine sono in vendita presso Bricocenter, Bricoman, Carrefour, Esselunga, Gruppo Selex (insegne Pan, Gala, Mercatò, Galassia, Il Gigante), anche se non in tutti i punti vendita delle insegne citate per un totale al momento di circa un migliaio di grandi negozi”. Entro qualche giorno, assicura la Federazione, “si completerà il numero delle insegne e gli approvvigionamenti entreranno a pieno regime consentendo la ... Leggi su quifinanza Da Federdistribuzione proposte per Fase 2 “Possiamo essere un modello” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Quasi esaurite le scorte di circa 9 milioni divendute dalle aziende dial prezzo fissato di 50 centesimi + IVA, cioè con un prezzo al pubblico di 0,61 centesimi di euro. Ma, fa sapere la Federazione, grazie all’accordo con il Commissario Domenico Arcuri è attualmente in corso il riapprovvigionamento. “Al momento – spiegain una nota – lesono in vendita presso Bricocenter, Bricoman, Carrefour, Esselunga, Gruppo Selex (insegne Pan, Gala, Mercatò, Galassia, Il Gigante), anche se non in tutti ivendita delle insegne citate per un totale al momento di circa un migliaio di grandi negozi”. Entro qualche giorno, assicura la Federazione, “si completerà il numero delle insegne e gli approvvigionamenti entreranno a pieno regime consentendo la ...

(Teleborsa) - Quasi esaurite le scorte di circa 9 milioni di mascherine vendute dalle aziende di Federdistribuzione al prezzo fissato di 50 centesimi + IVA, cioè con un prezzo al pubblico di 0,61 cent ...

Mascherine a 50 cent. Dove sono? Arcuri tra spot e realtà

Che cosa è successo dopo l’annuncio del commissario Arcuri sulle mascherine a 0,50 euro? L’articolo di Carlo Terzano “Da lunedì, se una mamma si recherà in farmacia con 1 euro, potrà ritirare due masc ...

