“Esercitazioni militari notturne con rilascio di scie chimiche per aumentare il contagio

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Da domani in Calabria aumenteranno i contagiati da Coronavirus, questo perché i calabresi sono stati una massa di indisciplinati? No, perché si fanno esercitazionidi notte con ildio direttamente qualcosa d’altro”. E’ questo l’ennesimo e assurdo post complottista che si legge su Facebook, corredato da tanto di foto (vedi immagine in evidenza e lungo il testo)., dunque, di nuovo. E Coronavirus. Già, perché se non è il 5G sono le fantomatichea causare la malattia, visto che secondo gli ‘ideatori’ di queste teorie il virus non esiste, ma i sintomi del Covid-19 sarebbero causati da processi chimici scatenati appositamente da non si sa chi e non si sa perché. Anzi no! Si sa da chi: sono stati quelli che vogliono venderci il vaccino, per ...