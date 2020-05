Enel: nuove assunzioni di diplomati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una novità interessante per il mondo del lavoro. Il Gruppo Enel è alla ricerca di diplomati da inserire su tutto il territorio nazionale. Sul proprio sito difatti l’azienda ha aggiornato un annuncio di lavoro che aveva pubblicato un po’ di tempo fa. Oltre al possesso del diploma sono richiesti anche forte motivazione, dinamicità, proattività, creatività ed innovazione, capacità di analisi e sintesi, orientamento al risultato, buone capacità organizzative e orientamento al problem solving, buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo, voglia di crescere sia professionalmente che personalmente e che siano disposti a lavorare per migliorare il mondo attraverso la crescente richiesta di energia pulita. Enel è anche alla ricerca di tante altre figure tra le quali: Addetti alla Gestione del Rischio, i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una novità interessante per il mondo del lavoro. Il Gruppoè alla ricerca dida inserire su tutto il territorio nazionale. Sul proprio sito difatti l’azienda ha aggiornato un annuncio di lavoro che aveva pubblicato un po’ di tempo fa. Oltre al possesso del diploma sono richiesti anche forte motivazione, dinamicità, proattività, creatività ed innovazione, capacità di analisi e sintesi, orientamento al risultato, buone capacità organizzative e orientamento al problem solving, buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo, voglia di crescere sia professionalmente che personalmente e che siano disposti a lavorare per migliorare il mondo attraverso la crescente richiesta di energia pulita.è anche alla ricerca di tante altre figure tra le quali: Addetti alla Gestione del Rischio, i ...

