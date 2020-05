È ufficiale | la Bundesliga riparte il 15 maggio 

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La lega tedesca del calcio ha confermato le anticipazioni della giornata: da venerdì 15 maggiola massima serie del campionato di calcio della Germania, la. La notizia, anticipata dalla 'Bild', è stata ufficializzata dalla cancelliera Angela Merkel che ha detto che la"potrà ripartire dalla seconda metà di maggio, ovviamente seguendo le adeguate norme igieniche". Oltre al massimo campionato, ripartirà anche la Zweite(la serie B tedesca). Al momento dello stop per l'emergenza coronavirus in testa allac'era il Bayern Monaco con 55 punti, ben 4 di vantaggio sul Borussia Dortmund e 5 sul terzo in classifica, il Lipsia con 50 punti. In vista dellanza laha varato un protocollo con l'introduzione di test a tappeto nei club da cui sono risultati almeno 11 casi di ...