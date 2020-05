È morta Millie Small | la star giamaicana che aveva fatto conoscere lo ska al mondo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella notte è, stella della Island Records e voce autorevole dello ska che contribuì maggiormente a faral resto deldalla sua Jamaica. La notizia è stata data dal quotidiano Jamaica Observer che ha riportato le dichiarazioni di Chris Blackwell, fondatore e produttore della Island Records.73 anni ed è stata stroncata da un ictus. Con poche parole Blackwell descrive la sua amica e collega: "Abbiamo perso una persona dotata di grande senso dell’umorismo. Era speciale". Una specialità, quella di, che si componeva in tre parole: My Boy Lollipop non era semplicemente un brano pubblicato come singolo nel 1964. Quella di My Boy Lollipop è la storia di unche per la prima volta scopriva lo ska. La sua era una rivisitazione del singolo uscito nel 1956 e ...