Coronavirus | in Abruzzo oggi positivo solo l’1 | 5% dei 1400 tamponi analizzati

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,8% Region… - CRAbruzzo : Stato dell'emergenza #Coronavirus ?? in #Abruzzo ad oggi????????????????????' ?? ?????????????? Dati forniti dal Servizio Prevenzione… - Rete8News : #Coronavirus Abruzzo: #Teramo, al via la sperimentazione con il #plasma - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Abruzzo: #Covid_19 #Abruzzo Ad oggi 3047 casi. Rispetto a ieri + 22, su 1400 tamponi analizzati (1.6%). Nella giornata di ier… - Regione_Abruzzo : #Covid_19 #Abruzzo Ad oggi 3047 casi. Rispetto a ieri + 22, su 1400 tamponi analizzati (1.6%). Nella giornata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Abruzzo

Nuovi contagiati solo nella Asl di Pescara. Salgono a 3047 i casi positivi da Covid19 dall’inizio dell’emergenza in Abruzzo. Rispetto a ieri, infatti, si registra un aumento di 22 casi su un totale d ...È la stima della perdita potenziale di occupati nel comparto in uno scenario di graduale uscita dalla crisi sanitaria. Oltre 1.200 imprese in meno nel primo trimestre del 2020. Il presidente di Demosk ...