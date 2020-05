(Di mercoledì 6 maggio 2020) Si svolge oggiilcon il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo, la ministra dell’Istruzione, Luciae il ministro della Giustizia, Alfonso. In particolare il primo risponderà sui campionati di calcio, la ministra su cattedre e esame di maturità e il guardasigilli sulle vicende relativenomina del capo del Diparnto dell’amministrazione penitenziaria nel 2018. Segui la diretta. L'articolo, ilcon i. Tra i temi anche la nomina capo Dap – la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

divorex82 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il question time alla Camera con i ministri Azzolina, Bonafede e Spadafora. Tra i temi anche la nomina ca… - ZenatiDavide : #Politica #AlfonsoBonafede #Cameradeideputati #LuciaAzzolina Coronavirus, il question time alla Camera con i minist… - fattoquotidiano : Coronavirus, il question time alla Camera con i ministri Azzolina, Bonafede e Spadafora. Tra i temi anche la nomina… - SimonettaP62 : RT @DanieleMeloni80: #UK, nel question time alla Camera dei Comuni il leader laburista #Starmer attacca il premier #Johnson: 'Come è stato… - DanieleMeloni80 : #UK, nel question time alla Camera dei Comuni il leader laburista #Starmer attacca il premier #Johnson: 'Come è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus question

Agenzia ANSA

Si svolge oggi alla Camera il question time con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina e il ministro della Giustizia, Alfons ...09:30 Diretta dalla Camera dei Deputati: seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenz ...