Coronavirus, al Pio Albergo Trivulzio 405 morti in 4 mesi. Pregliasco: «Da subito attenzione sui pazienti, ma tamponi solo dal 16 aprile» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNelle plesso per anziani della Lombardia “IMMeS Pio Albergo Trivulzio”, che comprende la storica “Baggina” di Milano, ossia il Trivulzio, l’istituto “Principessa Jolanda” e il “Frisia” di Merate – in provincia di Lecco -, tra gennaio e aprile ci sono stati complessivamente 405 morti. Di questi, 300 solo al Trivulzio, con un tasso di mortalità, rispetto a ospiti e pazienti presenti, che varia dal 18 al 28% a seconda delle strutture. In queste Rsa, «Rispetto ai valori medi dell’analogo quadrimestre del quinquennio 2015/2019, vi è stato un incremento di decessi pari al 61%, passando da 186 decessi medi a 300». Queste sono le informazioni che arrivano dall’istituto durante la videoconferenza di oggi, 6 maggio, dallo scoppio ... Leggi su open.online Coronavirus - ministro Spadafora : “Ripresa campionati di calcio? Impossibile definire data certa - dipende da curva dei contagi”

