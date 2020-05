Coronavirus | 369 morti | aumentano i nuovi casi ma è boom di tamponi In Lombardia oltre

(Di mercoledì 6 maggio 2020) In Italia altre 369 persone sono morte per conseguenze derivate dalcon il totale che arriva a 29.684. Ieri il dato era di 236. È quanto ha diramato il...

ROMA - Oltre ottomila guariti in un giorno, con una conseguente netta riduzione della platea di persone attualmente positive. Ma il numero di morti torna a salire e sono tanti soprattutto in Lombardia ...Il bollettino della situazione coronavirus in Italia al 6 maggio 2020 registra 91.528 malati (attualmente positivi). I casi totali (che comprendono morti e guariti) sono 214.457. Il numero dei decessi ...