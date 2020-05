Caterina Balivo furiosa con l’ospite: gelo in studio e social infiammati dopo quella frase infelice (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, è andato in onda il terzo appuntamento di ‘Vieni da me’, tornato dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza sanitaria. Ospite della puntata è stato il cantante Povia ed è stato proprio lui a scatenare proteste in rete e a far innervosire Caterina Balivo. La conduttrice ha cercato in tutti i modi di controllarsi il più possibile, ma il suo sguardo è stato inequivocabile e ha fatto intuire di essersi infastidita decisamente non poco. Con l’artista si stava parlando delle pulizie in casa e inizialmente grandi protagonisti sono state le risate. Ma una battuta infelice dell’uomo ha fatto calare il gelo sulla trasmissione Rai. Infatti, Povia ha dichiarato: “Sono un gay mancato”. Scura in volto è subito apparsa la padrona di casa. E poco dopo sono ... Leggi su caffeinamagazine Caterina Balivo - tutti scioccati : ecco come si è presentata a Vieni da me

