Bonafede: "Solo un dibattito politico surreale". Presto un dl sulle scarcerazioni dei boss (Di mercoledì 6 maggio 2020) "La linea che ho seguito nella mia azione da ministro è stata, è e sarà sempre improntata alla massima determinazione nella lotta alle mafie" anzi, annuncia, "E' in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al 41 bis". Eccolo il Guardasigilli Alfonso Bonafede, riferire nell'ambito del Question Time alla Camera. Bonafede: "Su nomina al Dap nessuna 'interferenza" "Nel giugno 2018 – ha raccontato il ministro delle Giustizia, per spiegare il perché della mancata nomina di Di Matteo al Dap (dopo averla annunciata allo stesso,ndr) – non vi fu alcuna 'interferenza', diretta o indiretta, nella nomina del capo ...

