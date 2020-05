Alfonso Signorini | non Barbara D’Urso Mediaset ha deciso | le telecamere già si scaldano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nonostante sia giunta a termine solo da poco l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, tra le pagine dedicate alle news sul mondo dello spettacolo e della televisione, il suo nome continua a comparire a gran richiesta. Pare che le ultime indiscrezioni abbiano già confermatoal timone per la quinta edizione del reality show. La frenesia è tale da volerlo fare ripartire a breve. Da un latoD’Urso, che ha già confermato ufficialmente che il Grande Fratello non vedrà la luce neanche a settembre sotto la sua guida. Cosa si fa, dunque? Ovvio pensare già a chi preparare il tappeto rosso alla conduzione del reality show e il nome diè in cima alla lista. Pare che la nuova edizione del programma potrebbe tornare non a gennaio 2021, bensì a settembre 2020.. Le ...