Alessio Boni confessa | “Ho smesso di dirlo per scaramanzia”

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Questo articolo: “Hodiper scaramanzia” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha rivelato di aver taciuto per diverso tempo riguardo un desiderio che ha tenuto a lungo nel suo cuore. Ecco di che cosa si tratta. L’attoreha ammesso recentemente di aver taciuto a lungo riguardo ad un suo grande sogno che non vedeva l’ora di realizzare e che per scaramanzia aveva …