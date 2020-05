Adele dimezzata. Foto e dieta diventano un caso

(Di giovedì 7 maggio 2020) Trentadue anni con trenta chili in meno.pubblica su Instagram lain cui appare notevolmente dimagrita e sui social scoppia il caos tra i fan: c'è chi la preferiva prima e chi invece le fa i complimenti. "È troppo magra". "Sarà depressa". "Non è normale". E ancora: "La preferivo prima". M

Ultime Notizie dalla rete : Adele dimezzata

Metropolitan Magazine Italia

Trentadue anni con trenta chili in meno. Adele pubblica su Instagram la foto in cui appare notevolmente dimagrita e sui social scoppia il caos tra i fan: c'è chi la preferiva prima e chi invece le fa ...Roma, 6 maggio 2020 – Se la quarantena ha lasciato due chili in più agli italiani, la cantante Adele ne ha persi almeno trenta. Dopo un lungo periodo, l’artista inglese riappare sui social in forma sm ...