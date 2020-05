Visiere o mascherine? Ecco come proteggono dal Covid-19 (Di martedì 5 maggio 2020) Francesca Bernasconi I vantaggi delle Visiere: possono essere riutilizzate e mostrano le espressioni facciali. I test, però, sono stati fatti sulle particelle dell'influenza Le Visiere potrebbero essere meglio delle mascherine di stoffa. Ad affermarlo sono alcuni scienziati statunitensi, che hanno pubblicato un punto di vista sulla rivista Jama, relativo all'efficacia degli schermi facciali, contro la diffusione del Covid-19. I ricercatori ricordano che "per preservare le maschere mediche" per gli operatori sanitari, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Usa hanno chiesto alle persone di usare mascherine di stoffa, meno efficaci di quelle mediche. "Gli schermi facciali possono fornire un'opzione migliore", spiegano gli esperti, perché "forniscono una chiara barriera di plastica che copre il viso". I vantaggi delle Visiere Gli schermi ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - le visiere protettive servono? Il confronto con le mascherine

La stampa 3D per combattere il Covid-19: il Laboratorio della Chirurgia Maxillo – facciale dell’ospedale Molinette di Torino è stato riconvertito per stampare visiere protettive per il Dipartimento di ...

In un’opinione pubblicata sulla rivista scientifica Jama da parte di studiosi statunitensi si parla dell’efficacia degli schermi facciali nel contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Ricor ...

