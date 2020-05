Vincenzo Spadafora torna a parlare della Serie A | “La maggioranza degli italiani non vede

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 5 maggio 2020) Il Ministro dello Sportha parlato al CorriereSerapossibile ripresa del calcio italiano. “Lanondi buon occhio la ripresa del campionato. Ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso. Legittimi gli interessi economici, ma quando si va su altro tipo di attacchi, pressioni e strumentalizzazioni, questo atteggiamento non fa bene a nessuno. Io contrario alla ripartenza? Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione ...