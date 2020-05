Villa di Serio | in fila tra lacrime e silenzi Riaperto il cimitero dov’è tutto iniziò

(Di martedì 5 maggio 2020) Riapre il camposanto in cui è stato tumulato il primo deceduto per Covid in Bergamasca. Coda regolamentata. Il parroco: senso di solitudine

mikAl_lil : #Fase2 ma dite sul serio? Dateci i dati reali. Del resto poi, vatte a fidà di una regione soggiogata alle compagnie… - gotti_daniele : @RobiVil @AzzolinaLucia Buongiorno. Ho deciso di seguire Roberta Villa quando in una trasmissione ha detto che una… - GalvaniM : «Sono d'accordo con la società e i compagni. Il presidente Lotito ha detto bene, mi sembra pazzesco si debba andare… - AnichiniValerio : @Maicuntent1986 @Damiano0306 Se lui parla di progetto serio, più duraturo e con più probabilità di successo ovvero… - PierluigiSci : @OfficialSSLazio Basta chiacchiere, fatelo sul serio.... tutti i tesserati distanziati di 2 metri a Villa borghese… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Serio

L'Eco di Bergamo

Riapre il camposanto in cui è stato tumulato il primo deceduto per Covid in Bergamasca. Coda regolamentata. Il parroco: senso di solitudine C’è coda all’ingresso. «Ed è brutto vederla anche qui, come ...[*] Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile. [?] Dati non forniti dal Dipartimento della Protezione Civile (invece, nei totali complessivi sono inclusi i dati dei decessi mancanti). “Ren ...