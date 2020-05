Vieni da me, Milly Carlucci su Ballando 2020: “Ho già gli abbinamenti”” (Di martedì 5 maggio 2020) Milly Carlucci ospite di Vieni da me parla di Ballando 2020: “Ho già anche gli abbinamenti” E’ tornato ieri dopo un mese e mezzo di stop il talk televisivo di Caterina Balivo Vieni da me e subito con ospiti di una certa importanza, come Carlo Conti e Martina Stella. Oggi, nella seconda puntata di quella che la stessa conduttrice definisce una nuova edizione, proseguiamo sull’onda di personaggi molto noti come Milly Carlucci. Costretta in casa dalla quarantena, Milly si è molto data da fare per cercare di intrattenere i fan sui social, ma mostra in diretta un fascicolo voluminoso su cui si legge la scritta “BCLS 2020”, ovvero Ballando con le stelle 2020. A proposito del talent, infatti, confessa: Avevamo tutto pronto. Qui ho già perfino gli abbinamenti tra i vip e i ballerini, le ipotesi delle prime musiche, le scenografie. ... Leggi su lanostratv (Di martedì 5 maggio 2020)ospite dida me parla di: “Ho già anche gli abbinamenti” E’ tornato ieri dopo un mese e mezzo di stop il talk televisivo di Caterina Balivoda me e subito con ospiti di una certa importanza, come Carlo Conti e Martina Stella. Oggi, nella seconda puntata di quella che la stessa conduttrice definisce una nuova edizione, proseguiamo sull’onda di personaggi molto noti come. Costretta in casa dalla quarantena,si è molto data da fare per cercare di intrattenere i fan sui social, ma mostra in diretta un fascicolo voluminoso su cui si legge la scritta “BCLS”, ovverocon le stelle. A proposito del talent, infatti, confessa: Avevamo tutto pronto. Qui ho già perfino gli abbinamenti tra i vip e i ballerini, le ipotesi delle prime musiche, le scenografie. ...

