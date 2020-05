Uomini e Donne, anticipazioni: Polemiche per Gemma e il 26enne Sirius (Di martedì 5 maggio 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. Grandi critiche dopo il primo incontro tra Gemma e Sirius, alias Nicola, a causa della differenza d’età. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto il dantig show di Canale 5 tornare alle origini, riprendendo le puntate dal vivo in studio. Non c’era migliore palcoscenico per il primo incontro tra Gemma Galgani e Sirius. Questo incontro ha però scatenato grandi Polemiche in studio, in particolare da parte degli opinionisti del programma. Tema principale delle critiche l’età di Nicola, vero nome di Sirius, che ha 26 anni. “Con quale faccia ti ripresenti davanti a un pubblico!” è il duro attacco di Tina Cipollari. Uomini e Donne è tornato. La versione 2.0 del programma è ufficialmente archiviata grazie all’avvio della Fase 2 dell’emergenza sanitaria, che ha ... Leggi su 2anews Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 maggio : Giovanna Abate conosce l'Alchimista!

Trono Over o Trono Classico - le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi martedì 5 maggio : Giovanna Abate torna in studio

Uomini e donne : chi è Sirius? Nome - età - carriera e vita privata (Di martedì 5 maggio 2020). Grandi critiche dopo il primo incontro tra, alias Nicola, a causa della differenza d’età. Nella puntata di ieri diabbiamo visto il dantig show di Canale 5 tornare alle origini, riprendendo le puntate dal vivo in studio. Non c’era migliore palcoscenico per il primo incontro traGalgani e. Questo incontro ha però scatenato grandiin studio, in particolare da parte degli opinionisti del programma. Tema principale delle critiche l’età di Nicola, vero nome di, che ha 26 anni. “Con quale faccia ti ripresenti davanti a un pubblico!” è il duro attacco di Tina Cipollari.è tornato. La versione 2.0 del programma è ufficialmente archiviata grazie all’avvio della Fase 2 dell’emergenza sanitaria, che ha ...

virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - guerini_lorenzo : Oggi #4maggio per l'@Esercito è il giorno dell’anniversario: 159 anni di storia al servizio del Paese e dei cittadi… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’@Esercito per il 159° Anniversario della costituzione della Forza Armata.… - luigi3387081661 : RT @virginiaraggi: Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'ester… - infoitinterno : Coronavirus Toscana, ancora 80 casi e 9 morti: 5 uomini e 4 donne. Ma aumentano le guarigioni -