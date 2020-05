Un video Rai esalta il “fascino” di Tito | inaccettabile insulto ai martiri delle Foibe

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 maggio 2020) Trento, 5 mag – In questi primi giorni di Fase 2 sembra che per qualcuno oltre alla maggiore libertà di potersi muovere sia stata concessa anche la possibilità di riscrivere la storia sputando sulla tragediae dipingendo un ritratto idilliaco e bonario di Josip Broz detto, proprio nel giorno dell’anniversario della sua morte. Prima è toccato a Il Dolomiti, noto giornale online trentino, che ne ha fatto un ritratto quasi commovente dove si descrivecome un “mito, divenuto nostalgia”, ovviamente senza citare in alcun modo il piano di pulizia etnica posto in ordine dal ’43 al ’45 per eliminare la presenza italiana in Istria e in Dalmazia, proprio dal Maresciallo in questione. Un piano criminale che portò alla morte di oltre diecimila italiani, uccisi barbaramente e torturati dai partigiani slavi, e ...