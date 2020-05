Spadafora sulla Serie A | ‘Ripartenza solo se si rispettano le condizioni di sicurezza’

Leggi su newsmondo

(Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus,parla della dellaA: “La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa dei campionati”. Intervenuto ai microfoni di il Corriere della Sera, il ministro dello Sport Vincenzoha parlato della situazione delicata legata alla ripresa dellaA, con il campionato ancora a rischio a causa dell’emergenza coronavirus.ripresa dellaA: “La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa dei campionati” Nella prima parte della sua intervistaha parlato dei nodi legati alla ripresa dellaA. “La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato. Ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso. ...