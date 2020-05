Madonna, dopo aver dichiarato di esser stata “contagiata dal coronavirus” la popstar va a una festa: baci e abbracci senza mascherina, scoppia la polemica (Di martedì 5 maggio 2020) Solo pochi giorni fa Madonna annunciava al mondo di esser stata “contagiata dal coronavirus”, spiegando di essersi sottoposta al test per gli anticorpi e di aver scoperto così di avere quelli per il Covid-19. Ora è stata immortalata mentre partecipava ad una festa di compleanno senza né indossare la mascherina né rispettare le distanze di sicurezza, anzi, lasciandosi andare a baci e abbracci con il festeggiato, l’amico di vecchia data e fotografo Steven Klein. Così sui social è scoppiata subito la polemica: alcuni utenti hanno fatto notare che il comportamento di Madonna è stato particolarmente inquietante per chi si trovava a casa in quarantena anche con bambini, non un bell’esempio. Altri hanno osservato che nessuno degli ospiti indossava una mascherina. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano Madonna - nuovo stop ai concerti : dopo la caduta - il Coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) Solo pochi giorni faannunciava al mondo di“contagiata dal coronavirus”, spiegando disi sottoposta al test per gli anticorpi e discoperto così die quelli per il Covid-19. Ora èimmortalata mentre partecipava ad una festa di compleanno senza né indossare la mascherina né rispettare le distanze di sicurezza, anzi, lasciandosi andare a baci e abbracci con il festeggiato, l’amico di vecchia data e fotografo Steven Klein. Così sui social è scoppiata subito la polemica: alcuni utenti hanno fatto notare che il comportamento diè stato particolarmente inquietante per chi si trovava a casa in quarantena anche con bambini, non un bell’esempio. Altri hanno osservato che nessuno degli ospiti indossava una mascherina. Visualizza questo post su ...

