La proposta di un negoziante | «Bloccare le cambiali e gli affitti | la merce invenduta può

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di martedì 5 maggio 2020) PRATO. Una storia che dura da 80 anni per il negozio Cioni di Prato. Prima solo con l'abbigliamento femminile grazie alla nonna di Riccardo Petrucci, attuale titolare, che in via Filicaia aveva aperto una bottega. Poi la figlia Anna ha continuato la tradizione di famiglia e ora si è aggiunto il nipote Riccardo che ha allargato la collezione con gli abiti da uomo. Duecentoquaranta metri quadrati di negozio che dopo 60 giorni di chiusura riapre virtualmente per aderire alla protesta dei commercianti che chiedono di rialzare le e serrande prima del 18 maggio. «Non è nostro compito fare politica, noi siamo commercianti - spiega Riccardo Petrucci - vogliamo solo poter ricominciare quanto prima il nostro lavoro e tornare ad “abbracciare” la nostra clientela. L'apertura virtuale è stata un modo per sollecitare una soluzione visto che il tempo che ...