Il virus allenta la morsa in Lombardia Il vicepresidente della Regione | ora l’Ro è 0 | 75

(Di martedì 5 maggio 2020) Finalmente una buona notizia per Milano e la: ora l’Ro è 0,75. Dunque, nelladevastata dall’epidemia da Covid-19, il tasso di contagio adesso è inferiore a quellomedia italiana. A dare l’atteso annuncio ha provveduto il, Fabrizio Sala che, nel corso di un servizio andato in onda su Sky tg24, ha dichiarato: «Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80. Il tasso R0è, come anticipato, a 0,75. Quindi ogni persona contagia 0,75 persone, cioè non più di una». Parole importantissime, quelle del numero due, affidate a SkyTg24 e rilanciate, tra gli altri in quueste ore, dal sito dell’Ansa. ...