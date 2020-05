Il vicepresidente della Lombardia |   «L’indice R0 ora è a 0 | 75 In Italia è 0 | 80»

fattoquotidiano : Usa. Il vicepresidente lascia e protesta con l’azienda che aveva cacciato alcuni lavoratori [di Virginia Della Sala… - SkyTG24 : In diretta con il vicepresidente della #lombardia #sala ?? - elenabonetti : In riunione per il #pianoinfanzia con i ministri Azzolina, Spadafora, Catalfo, la sottosegretaria Zampa, la vicepre… - TeijoLeppamaki : RT @repubblica: Coronavirus, il vicepresidente Sala: 'Il tasso di contagio della Lombardia è inferiore alla media nazionale” - romi_andrio : RT @repubblica: Coronavirus, il vicepresidente Sala: 'Il tasso di contagio della Lombardia è inferiore alla media nazionale” -

vicepresidente della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : vicepresidente della