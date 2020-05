Grottaminarda | arrestato 23enne sorpreso a cedere marijuana

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – I Carabinieri della Stazione di, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, anche per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, hannoungià noto alla Forze dell’Ordine e denunciato il complice 19enne, entrambi del posto, con l’accusa di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri in un parco pubblico di. I Carabinieri, dopo averne scrutato i movimenti, hanno bloccato i due giovani, sorpresi mentre cedevano ad un ragazzo una dose di. Altre dosi di analoga sostanza stupefacente sono state rinvenute all’esito di perquisizione, occultate negli slip del 19enne. Condotti in Caserma, su disposizione della Procura ...