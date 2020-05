Esplosione in una fabbrica ad Ottaviano | tenere finestre chiuse a Somma Vesuviana

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 maggio 2020) “In seguito all’verificatasi pochi minuti fa, nella vicina città di, invito in via precauzionale i cittadini diporte e, e di evitare, se non in caso di estrema necessità gli spostamenti verso l’esterno, in particolare direzione”. Lo ha dichiarato poco fa Salvatore Di Sarno, sindaco diche in questo momento è sul luogo dell’