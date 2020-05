Elena Aubry | denuncia della mamma sui social | “Rubate le sue ceneri”

(Di martedì 5 maggio 2020) Graziella Viviano, ladi, la 25enne morta il 6 maggio 2018 in sella alla sua moto, dà una terribile notizia via. “Una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ceneri di”, esordisce così, andando subito al dunque, il post di Graziella Viviano, ladi, la … L'articolosui: “Rubate le sue ceneri” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

“Mai avrei pensato di fare una diretta per un qualcosa di questo genere. È successa una cosa allucinante. Sono sparite le ceneri di Elena“. A parlare è Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, la raga ...Rubate le ceneri di Elena Aubry, la studentessa di 26 anni deceduta il 7 maggio del 2018 dopo aver perso il controllo della sua moto per l'asfalto sconnesso di via Ostiense ed essere finita addosso a ...