Coronavirus nel Lazio, trend in discesa. Contagi, decessi e guarigioni, ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di martedì 5 maggio 2020) Ieri è stato registrato nel Lazio un dato di 38 casi positivi con un trend che scende a 0,5%. trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 3 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, un decesso a Latina e a Rieti per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 16, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 1.938 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 154 mila. LA mappa DEI Contagi COMUNE PER COMUNE Controlla qui la situazione dei Contagi nel tuo Comune. Potrai visualizzare la cartina per comune sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio. LA SITUAZIONE NELLA ASL ROMA 6 Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 3 maggio il numero dei positivi è salito a 1.196, con altri 6 nuovi casi, 3 guarigioni e 2 decessi. Nelle case di ... Leggi su ilcorrieredellacitta LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : le vittime nel mondo sono oltre 250mila

