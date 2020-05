Coronavirus, mascherine a 50 centesimi: ecco dove trovarle (Di martedì 5 maggio 2020) di Gabriella Lax – mascherine accessibili a tutti da oggi. Da oggi le mascherine chirurgiche al prezzo massimo di 50 centesimi più Iva si potranno comprare in 50mila punti vendita. «Da metà maggio i punti vendita diventeranno 100mila». Tutto questo è possibile grazie ad un'ordinanza del 26 aprile 2020 (in allegato) del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa. mascherine a 50 centesimi, l'accordo con le associazioni di commerciantimascherine chirurgiche, dove acquistarleSanzioni per chi vende mascherine a più di 50 centesimimascherine a 50 centesimi, l'accordo con le associazioni di commerciantiTorna su Saranno circa 20.000 i punti vendita della grande distribuzione dove da oggi, 4 maggio, sarà possibile comprare le mascherine chiru... Leggi su studiocataldi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : I funerali nella Fase 2 prevederanno termoscanner e preti con mascherine

Coronavirus - le visiere protettive servono? Il confronto con le mascherine

Coronavirus - mascherine riciclabili : l’invenzione green di due fratelli napoletani (Di martedì 5 maggio 2020) di Gabriella Lax –accessibili a tutti da oggi. Da oggi lechirurgiche al prezzo massimo di 50più Iva si potranno comprare in 50mila punti vendita. «Da metà maggio i punti vendita diventeranno 100mila». Tutto questo è possibile grazie ad un'ordinanza del 26 aprile 2020 (in allegato) del commissario straordinario all'emergenzaDomenico Arcuri in conferenza stampa.a 50, l'accordo con le associazioni di commerciantichirurgiche,acquistarleSanzioni per chi vendea più di 50a 50, l'accordo con le associazioni di commerciantiTorna su Saranno circa 20.000 i punti vendita della grande distribuzioneda oggi, 4 maggio, sarà possibile comprare lechiru...

Twiperbole : ?? #Coronavirus Dal 4 maggio è obbligatorio indossare le mascherine per proteggere bocca e naso anche a #Bologna: ??… - RegLombardia : #LNews #Coronavirus Mascherine e sport: l’ordinanza regionale chiarisce come utilizzarle.?? - fattoquotidiano : Coronavirus, da lunedì mascherine in vendita a 50 centesimi in 20mila supermercati, 30mila farmacie e 50mila tabacc… - Chrid73037734 : RT @PBerizzi: Speculare sul #coronavirus con le 'mascherine tricolori'. La #fase2 dei fascisti di CasaPound, gli amici di @matteosalvinimi.… - Anto_Matti1987 : RT @Twiperbole: ?? #Coronavirus Dal 4 maggio è obbligatorio indossare le mascherine per proteggere bocca e naso anche a #Bologna: ??nei loca… -