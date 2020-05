Coronavirus, in Italia altri 236 morti. Aumentano i guariti, incremento di 2.352 da ieri (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Dati nel complesso positivi quelli riportati oggi dal consueto bollettino della Protezione civile. I dati della Protezione civile di oggi Purtroppo si registrano altri 236 morti in Italia a causa del Coronavirus. In totale, le vittime dall’inizio dell’emergenza sono 29.315. Nel complesso, invece, i guariti sono sono 85.231, con un incremento di ben 2.352 individui solo nelle ultime 24 ore. Attualmente, i casi positivi sono 98.467: si registra quindi un calo di 1.513 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 80.770, quelle ricoverate, invece sono 16.270. Anche qui si registra un calo di 553 unità. I pazienti in terapia intensiva sono 1.427, meno 52 unità rispetto a ieri. Invariato il dato della Lombardia a quota 532, circa un terzo del totale. La situazione in Lombardia In Lombardia, da ieri, sono 500 le persone ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - Ciclismo - l'UCI svela il calendario : Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre

