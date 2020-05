Coronavirus: in Basilicata solo 10 nuovi casi, effettuati 15.028 tamponi dall’inizio dell’emergenza (Di martedì 5 maggio 2020) In Basilicata su 443 tamponi effettuati, sono stati dieci i nuovi casi di contagio, riguardanti cittadini di Anzi (4), Tolve (4), Matera e Accettura (1). In base ai dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria, nel complesso in Basilicata i casi attualmente positivi salgono a 177 (+4), sono 25 le persone decedute e 194 (+6) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 di cui 3 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 124 (+4). Il Comune più colpito è Matera con 74 casi in tutto di contagio. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati analizzati 15.028 tamponi. Nella regione lucana il tasso di letalità è del 6,5%, inferiore sia rispetto a quello del Sud Italia (8,5%) sia a quello nazionale (13,7%).L'articolo Coronavirus: in Basilicata solo 10 nuovi casi, effettuati 15.028 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : in Basilicata il primo giorno della Fase 2 è “COVID free” - zero casi su 245 test

Coronavirus - trend sempre più confortante in Basilicata : solo 2 nuovi casi su 453 test

