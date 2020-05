Coronavirus, I Palazzi hanno un cuore: 2mila notti gratis in hotel per operatori sanitari (Di martedì 5 maggio 2020) La collezione di Historic Experience hotels in Italia, ha lanciato l’iniziativa “I Palazzi hanno un cuore”, offrendo nel proprio circuito alberghiero un soggiorno gratuito a chi è stato ed è in prima linea nell’emergenza sanitaria contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GRAFICHE). A disposizione ci sono 2mila notti gratis per gli operatori sanitari delle terapie intensive e della pneumologia delle strutture ospedaliere italiane. (IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - LA FASE 2 IN ITALIA: COSA SI PUÒ FARE E COSA NO). Il soggiorno offerto agli operatori sanitari I medici di questi reparti possono prenotare il soggiorno gratuito in una delle strutture I Palazzi, al Cà Bonfadini di Venezia, al Palace Grand hotel di Varese, e al San Lorenzo a Linari, in provincia di Siena. Il soggiorno - 2 notti pernottamento e prima colazione - ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - l’acqua dei canali di Venezia è trasparente e spunta un “fantasma” : una medusa si muove tra i palazzi

L’amore ai tempi del coronavirus : piante fuori dai palazzi per sentirsi vicini

Coronavirus - falsi volantini del Ministero dell’Interno fuori dai palazzi. La Polizia : “Segnateli e non seguite le indicazioni” (Di martedì 5 maggio 2020) La collezione di Historic Experiences in Italia, ha lanciato l’iniziativa “Iun”, offrendo nel proprio circuito alberghiero un soggiorno gratuito a chi è stato ed è in prima linea nell’emergenzaa contro il(LO SPECIALE - GRAFICHE). A disposizione ci sonoper glidelle terapie intensive e della pneumologia delle strutture ospedaliere italiane. (IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - LA FASE 2 IN ITALIA: COSA SI PUÒ FARE E COSA NO). Il soggiorno offerto agliI medici di questi reparti possono prenotare il soggiorno gratuito in una delle strutture I, al Cà Bonfadini di Venezia, al Palace Granddi Varese, e al San Lorenzo a Linari, in provincia di Siena. Il soggiorno - 2pernottamento e prima colazione - ...

shelshapira : RT @SkyTG24: Coronavirus, I Palazzi hanno un cuore: 2mila notti gratis in hotel per operatori sanitari - Ml91781106 : RT @SkyTG24: Coronavirus, I Palazzi hanno un cuore: 2mila notti gratis in hotel per operatori sanitari - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, I Palazzi hanno un cuore: 2mila notti gratis in hotel per operatori sanitari - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Coronavirus, I Palazzi hanno un cuore: 2mila notti gratis in hotel per operatori sanitari - SkyTG24 : Coronavirus, I Palazzi hanno un cuore: 2mila notti gratis in hotel per operatori sanitari -