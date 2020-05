Conte dà la colpa alle banche | Serve maggiore sforzo E promette | Acceleriamo

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 maggio 2020) Il premier Giuseppeè consapevole che gli aiuti promessi ai cittadini stentano ad arrivare, che le misure prese sino a qui non sono sufficienti e che molti italiani, soprattutto negozianti e partite Iva, non sono soddisfatti della fase 2 decisa dal governo. Per questi motivi adesso: "