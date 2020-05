Bologna. Il parco del Circolo La Fattoria apre le porte a persone autistiche (Di martedì 5 maggio 2020) Il Circolo La Fattoria di via Pirandello 6 al Pilastro ha aperto le porte del suo parco, gestito in convenzione con il Comune di Bologna, a persone autistiche o con altri disturbi del comportamento e ai loro accompagnatori. Il progetto è realizzato in rete con Comune, Ausl e Angsa Bologna (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per rispondere al bisogno di tornare ad attività ludiche e motorie all’aria aperta segnalato dalle famiglie. Un aspetto particolarmente importante per le persone autistiche, che più di altre rischiano crisi comportamentali a causa delle misure restrittive adottate per il contenimento del coronavirus. “È una bella notizia che ci consente di fare un passo in più per famiglie che sono state messe a dura prova durante il lockdown – commenta il ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 maggio 2020) IlLadi via Pirandello 6 al Pilastro ha aperto ledel suo, gestito in convenzione con il Comune di, ao con altri disturbi del comportamento e ai loro accompagnatori. Il progetto è realizzato in rete con Comune, Ausl e Angsa(Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per rispondere al bisogno di tornare ad attività ludiche e motorie all’aria aperta segnalato dalle famiglie. Un aspetto particolarmente importante per le, che più di altre rischiano crisi comportamentali a causa delle misure restrittive adottate per il contenimento del coronavirus. “È una bella notizia che ci consente di fare un passo in più per famiglie che sono state messe a dura prova durante il lockdown – commenta il ...

