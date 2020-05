Virus | tradimenti virtuali e reali L’esperto | “Su a Napoli | Caserta e Salerno”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno- In Italia il lockdown è durato 55 giorni, quasi 2 mesi, ed anche di più in molte città del Nord Italia dove la quarantena è iniziata il 21 febbraio 2020. Un periodo di confinamento forzato durante il quale -osservano gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale per avventure in totale discrezione e anonimato – si è verificato un paradossale aumento dell’infedeltà coniugale, soprattutto quella virtuale. «Dal momento che non si poteva uscire da casa, nonostante la presenza del partner, la propensione degli italiani a tradire è salita esponenzialmente negli ultimi mesi. In molti casi è stato solo un tradimento virtuale che si è consumato su siti di incontri come il nostro, ma ora -dopo la quarantena- ci sarà modo di incontrare nella vita ...